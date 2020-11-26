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「2020」太空漫遊? 猶他州沙漠驚見巨大金屬碑

環球政經 18:57 2020/11/26

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1968年電影《2001:太空漫遊》獲後世評為科幻電影永恒鉅作，其中出現的黑色巨大金屬碑，亦成為電影史的經典。近日有科學家意外於美國猶他州沙漠地區，發現類似的神祕金屬碑，其身世之謎仍然不明。

佳士得拍賣會 拍賣2400張太空任務罕見照下一頁

一群科學家上周三(18/11)乘搭直升機，在上空點算大角羚羊群數量時，發現一塊高超過3米的神秘金屬碑，屹立沙漠大石旁。直升機於附近降落，科學家隨即到金屬碑考察。科學家形容，該塊金屬碑非常堅硬，碑上並無任何裝飾物，穩妥插在沙地上。

【月球有水】NASA新發現！　月球日光所及一邊發現水分子下一頁

負責駕駛直升機的夏察 (Bret Hutchings) 表示，多年在區內駕駛直升機，都沒有遇到相似的狀況，而團隊考察時亦不知道眼前的金屬碑是甚麼。他們認為金屬碑並非從天而降，可能是藝術家設計的藝術裝置，甚或是向《2001:太空漫遊》導演史丹利寇比力克 (Stanley Kubrick) 致敬的作品。

由於該處偏遠相當危險，為防止有人深入沙漠地區尋找該塊金屬碑，團隊並無對外界公開金屬碑所在位置。有網民認為金屬碑可能是來自外星，又有網民指，2020年已經充滿「驚喜」，不要接觸金屬碑，以免帶來更多不幸。

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撰文 : 林展鋒

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