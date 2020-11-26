出售TikTok在美業務期限 獲批再延7日至下月初

一份美國法院文件顯示，華府批准TikTok從母公司字節跳動脫離的期限，延遲7日至12月4日。

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有關出售業務期限本於周五屆滿。現在再獲延7天，美國財政部解釋，希望讓外國投資委員會用更多時間，審視有關修訂方案，才批准延遲期限。

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數月前，字節跳動一直與軟件公司甲骨文討論合作可能，將目前擁有在美的業務轉移到新公司。近日有外媒報導，字節跳動曾於本月提交提案，透過成立一間由甲骨文、沃爾瑪和字節跳動的美國投資者全資擁有的公司，處理美國用戶數據和內容審核等工作，回應華府認為TikTok會對國家安全構成威脅的疑慮。

特朗普於8月頒布行政命令，要求TikTok90日內撤走美國業務。母公司字節跳動入稟法院，本該於11月12日前出售TikTok，不過在上述時限屆滿前，美國政府再延長有關限期15天，改為本周五屆滿，但有關限期現再推遲至12月4日。

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