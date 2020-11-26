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出售TikTok在美業務期限 獲批再延7日至下月初

環球政經 17:47 2020/11/26

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一份美國法院文件顯示，華府批准TikTok從母公司字節跳動脫離的期限，延遲7日至12月4日。

【TikTok】報告指TikTok深受美國青少年喜愛　受歡迎度超越Instagram　僅次Snapchat下一頁

有關出售業務期限本於周五屆滿。現在再獲延7天，美國財政部解釋，希望讓外國投資委員會用更多時間，審視有關修訂方案，才批准延遲期限。

【印度禁令】印度再禁43款中國APP　多款來自阿里巴巴旗下下一頁

數月前，字節跳動一直與軟件公司甲骨文討論合作可能，將目前擁有在美的業務轉移到新公司。近日有外媒報導，字節跳動曾於本月提交提案，透過成立一間由甲骨文、沃爾瑪和字節跳動的美國投資者全資擁有的公司，處理美國用戶數據和內容審核等工作，回應華府認為TikTok會對國家安全構成威脅的疑慮。

特朗普於8月頒布行政命令，要求TikTok90日內撤走美國業務。母公司字節跳動入稟法院，本該於11月12日前出售TikTok，不過在上述時限屆滿前，美國政府再延長有關限期15天，改為本周五屆滿，但有關限期現再推遲至12月4日。

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撰文 : 林展鋒

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