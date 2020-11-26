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【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收

科技 19:16 2020/11/26

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港府今（26日）推出緊急警示系統，在可能危及廣泛人命財產安全的緊急情況透過該系統向流動電話用戶傳送實時信息，提醒市民馬上採取應變措施。（本報資料圖片）

港府今（26日）推出緊急警示系統，在可能危及廣泛人命財產安全的緊急情況如：極端天氣導致廣泛基建破壞、重大公共安全事故、大型公共衞生緊急情況等，可透過該系統向流動電話用戶傳送實時信息，提醒市民馬上採取應變措施。

緊急警示系統採用區域廣播技術向接駁至流動網絡的手機發送實時電子信息，信息按事件嚴重性分為「緊急警示」和「極度緊急警示」兩級。目前美國、日本、韓國等地也有使用類似系統，供政府發放緊急訊息。

不過須注意的是，市民不可將「極度緊急警示」的警示聲響調至靜音、調校音量，或關閉振動提示。當局解釋，「極度緊急警示」級別的緊急警示，旨在要求所有受影響的香港市民，就可能造成人命傷亡、嚴重人身傷害、大規模財物損失的明顯及即時危險，作出即時反應。

【施政報告2020】港府擬動用20億推「傑出創科學人計劃」　業界反應兩極

【施政報告2020】助科研人才就業大灣區　業界：發展有局限應擴闊到一帶一路

聲響＋振動提示長約10秒　不涉及額外收費

當局指，流動電話供應商正陸續更新不同型號手機的內置程式或作業系統，以支援系統的運作。同時建議市民適時下載及安裝手機更新系統，而流動電話用戶接收該系統發出的信息並不涉及任何個人資料或額外收費。而已啟動接收緊急警示系統訊息功能的流動裝置會發出長約10秒的警示聲響與振動提示，提醒用戶收到緊急警示系統訊息，屏幕同時亦會彈出通知。

惟據通訊事務管理局辦公室網頁，現時支援的手機品牌僅包括蘋果、小米、 LG、華為、Nokia等，未有包括三星。

【施政報告2020】港深共建「一區兩園」　需完善規劃並盡早落成

責任編輯：張寶燕

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