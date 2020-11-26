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【牛津疫苗】英國最快下周批准 首批安排醫護注射

環球社會熱點 18:49 2020/11/26

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英國政府最快可能於下周，同時批准牛津疫苗與輝瑞疫苗兩款新冠疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國牛津大學與藥廠阿斯利康研發的新冠疫苗，數據可信性遭到質疑，但英政府仍有意加快審批。英媒報道，英國政府最快可能於下周，同時批准牛津疫苗與輝瑞疫苗兩款新冠疫苗，首批新冠疫苗料安排醫護優先注射。

【澳洲疫情】政府擬強制入境需出示接種新冠疫苗證明 【下一頁】

牛津疫苗有效率遭質疑 阿斯利康：仍達審批門檻 【下一頁】

英國《太陽報》引述政府消息人士指，英國政府約有一半機會，在下周就審批新冠疫苗作出決定。牛津疫苗與輝瑞疫苗很可能獲英國政府「開綠燈」面世。

報道指，英國政府官員正積極準備疫苗注射宣傳工作，最快可能在下周展開電視及電台宣傳活動，鼓勵英國國民注射新冠疫苗。

若牛津疫苗與輝瑞疫苗如期獲批，英國政府將安排英國國民保健署（NHS）職員，成為首批接種新冠疫苗的群體，其後再安排護理員及80歲以上的長者接種。英媒早前更報道，英國到了今年底料可獲得1,900萬劑新冠疫苗。

俄羅斯疫苗「全球第一」 惟普京尚未接種 【下一頁】

牛津疫苗數據顯示，接種兩次高劑量疫苗的有效率達62%。志願者先接種半劑疫苗，一個月後再接種一劑疫苗，有效率就達90%。

阿斯利康表示，公司因為製作出錯而發現半劑注射方案。但有科學家批評阿斯利康沒有透露關鍵試驗數據，例如各患者群體的感染數量，憂慮疫苗有效率數據的可信性不足。

責任編輯：鄭錦玲

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