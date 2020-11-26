【大家樂業績】大家樂料續租議價空間增　本財年暫未有「見紅」的機會

大家樂 （00341） 首席執行官羅德承表示，外賣銷售抵銷了部分堂食生意的跌幅，近月香港同店銷售下跌高單位數至低雙位數，加上內地復甦較快，到今日為止，目前銷售數字已穩定，每月錄得5至6億元，暫時未見到今財年有「見紅」的機會。

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港府早前已表明不會推出第三期保就業計劃。羅德承指， 裁員視乎每個業務人力需求而定，如有需要會先減少兼職員工數目及時數，除非疫情進一步嚴峻，否則未有裁減全職員工的打算。

大家樂上半財年毛利率按年下跌7.4個百分點至4.3%。羅德指，第二財季的毛利率較首財季有改善，料該水平已經見底。

大家樂外賣銷售佔出增至5成

羅德承認為，香港市民對外出餐飲需求沒有減少，只是不敢外出用膳，又稱沒有水晶球，現時難以預測下月甚至明年的市況，已有多手準備，包括於聖誕節時推出一人便當等，相信限聚令收緊或放寬都能夠適應。他續指，大家樂的外賣銷售佔比由四分之一增至約5成。現時人均單價為38元樓下。

至於休閒餐飲，羅德承指，外賣的銷售佔比由1成左右增至三分之一，為同店銷售帶來支持，其中上海姥姥近期的同店銷售已持平或有輕微增長。

續租方面，羅德承指，現時租金議價空間增加，由於業主傾向以短約為主，故期內續租租金沒有大幅回落，惟相信未來租金「討價還價」空間會加大。管理層指，香港民生需求大，繼續擴展民生餐飲業務，惟開店為長遠的投資，不會因短期的租金優惠而決定開店。

大家樂指，內地市場復甦速度較香港快，銷售大致已回復至去年的水平，會加快開店步伐， 計劃在年底前開設10間店，在大灣區內一綫及二、三綫城市均各佔一半。

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編輯：袁諾曦