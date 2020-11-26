【康宏爭奪戰】康宏EGM終止未能投票表決　馬時亨狠批「沒有最差、只有更差」

▲ 馬時亨會後對現場傳媒狠批康宏企業管治水平。

康宏環球 （01019） 董事會爭奪戰，康宏今傍晚舉行股東特別大會（EGM），表決罷免由富邦主導的董事會，改委任佳兆業太子爺郭曉群、馬時亨、石禮謙等人入局，惟開會僅10分鐘最終未能投票終止會議，沒有表決任何議案。

佳兆業前副主席譚禮寧在EGM舉行後指，在會上動議委任馬時亨為EGM主席，並稱已獲51.2%股權股東授權，但主持會議的康宏新任獨董林國昌即時叫停會議，沒有任何表決任何事情，形容：「可能我說了些他不喜歡聽的東西」。他又指，康宏主席陳志宏未有到場出席EGM。

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馬時亨再次批評康宏公司管治「沒有最差，只有更差」，並在EGM會議親眼見識到，主持會議的林國昌未有交代任何原因就叫停會議，「可能沒我那麼夠經驗」。馬時亨續指，康宏是規模不少的上市公司，卻三年無公布業績、無開股東會，董事任意決定董事薪酬、任免，事件如同「香港金融醜聞」。

至於代表部分小股東的謝偉俊則未能進場。

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記者：麥德銘