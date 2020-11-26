【零售寒冬】六福半年度純利少賺41% 　連特別息派0.5元

▲ 集團表示，疫情影響導致集團上半財年收入大幅減少，但由於金價上升，集團整體毛利率增加了3.3%至33.2%。

六福集團 （00590） 公布截至9月30日止6個月，純利下跌41.3%至2.9億元，收入為33億元，按年下跌47%。每股盈利按年下跌41.2%至0.5元。中期息削55%至0.225元，計及特別股息0.275元，派息金額與去年同期持平，派息比率合共100.8%。

六福表示，今財年會在香港淨減少2間店舖，並於澳門尋找淨增加2間店舖的機遇，今財年在內地的「六福」店舖淨增長目標將調高至約250間，主要集中於四、五線城市開設品牌店，新品牌則目標於內地淨增長50間店舖。另外，來年將繼續凍結薪酬及維持自然流失措施，並持續向店舖業主爭取租金減免，以減省成本。

集團表示，疫情導致上半財年收入大幅減少，但由於金價上升，集團整體毛利率增加3.3%至33.2%。不過，集團銷售額亦受金價高企影響，導致顧客需求大減。期內集團黃金及鉑金產品銷售額大幅下跌52.5%至12.8億元，佔整體銷售額43.6%。

期內，同店銷售增長錄得顯著下跌，整體同店銷售下跌68.7%，香港及澳門地區下跌70.2%，內地市場則下跌30.1%。集團表示，今年10月起，集團同店銷售額跌幅收窄，10月份港澳市場的同店銷售額下跌40%，11月份首3周則下跌30%。集團預計零售氣氛需等待時間恢復，並計劃未來集中在內地市場拓展業務。

六福上半財年增設60間店鋪，當中45間位於內地。截至9月底止，集團在全球經營2180間店鋪，當中在香港有47間自營店。

相關文章﹕【零售寒冬】六福集團上季整體同店銷售下跌55% 港澳同店銷售倒退63%

【零售寒冬】六福集團發盈警 預告中期淨溢利挫4成

【零售寒冬】馬莎百貨上半財年稅後虧損逾7億

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚