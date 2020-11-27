【銀色債券】銀債下周二開賣　專家教5招免失穩賺良機

▲ 銀債12月1日正式開賣。

雖然不少銀行這兩天礙於疫情，被逼要縮短個別分行的開業時間，如滙豐、中銀香港 （02388） 及渣打等；甚至個別中小業界要關閉出事的分行；但專攻65歲或以上的長者認購之銀色債券，將如期於下周二（12月1日）正式推售，中介商促請捧場客，盡量利用電子渠道入票。專家認為銀絲族應該必抽，有閒資族更應盡地一煲，大手入票100手（每手一萬元），即個人最高限額的100萬元，冀增中籤率，皆因今年的「保底息」由3厘驟增至3.5厘，遠勝港元定期存款。

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業界更教路5大醒招，包括︰

（1）針對手頭鬆動者，宜重鎚出擊︰申請100萬元的上限，冀增加中籤機會率。

（2）手緊客轉借孖展︰俗稱「長者iBond」的銀債，因不設二手市場，市面一眾券商，暫僅得輝立是鮮有的經紀行肯提供借貸融資，借九成的孖展息為1.88厘，五成更低至1.68厘；更允零息免按金的十成孖展，方便耆英把注碼先轉抽新股，如焦點股京東健康 （新上市編號︰06618） ，以及藍月亮等，當向隅資金回籠後，屆時銀債於12月中下旬才找數。

（3）最後衝刺才落飛︰銀債開售期長達9個工作天，較過往的7天為長，自12月初至11日截止。由於銀行與券商普遍不設孖展，意味申請人落注即被扣錢；針對閒資不多的散戶，若不想銀根被鎖死，不妨等至12月11日才最後大限才入票。畢竟銀債於12月18日才公布分配結果，22日正式發行，銀行或於12月中下旬退款；由此推斷，銀髮族的頭寸，可能被凍資大半個月，因應年關手緊要找數者，須做好財務安排。

（4）切忌中途離場︰正因長者iBond不設二手市場，中途退出僅可由指定銀行或券商回購，無法賺取全期利息。以銀債3.5厘「墊底息」，每手一年賺息350元，忠心客3年穩袋1,050元，遠遠跑贏現時一年定存「高息王」集友的0.85厘，該存款門檻更要10萬元，更要求百萬富翁等指定理財戶，才享上述最高特惠息。輝立證券企業融資經理陳英傑認為，銀債派息慷慨，變相屬政府另類派糖，料甚受歡迎；且建議低風險族應認申購，相信有關方面會把發行總價加碼，由百億元增至150億元。

（5）勿重覆申請︰如家人以網上方式代父母等下注，老友記不應再往分行親辦手續，以免被取消資格。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪