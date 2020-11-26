【旅遊寒冬】新加坡旅遊設施引入無接觸與追蹤科技　冀加強未來旅客信心

▲ 確保入境旅客安全 新加坡藉科技升級旅遊體驗

面對疫情困局，旅遊業除了積極開拓本地遊之外，亦可趁機升級旅遊體驗，迎接未來旅客到臨。據新加坡旅遊局分享，過去數月該國的旅遊業相關組織積極合作，確保旅客安全，同時讓旅遊體驗不會受太大影響。

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該局舉例，近月航機與機場透過引入各種無接觸科技，旅客到訪新加坡當地時，由乘搭航班開始，享受機上娛樂，至在機場入境，均可無需接觸任何屏幕或裝置，透過自己的手機可以完成所有程序，減少感染風險。該局介紹，當地的旅遊景點、餐飲設施、酒店與展覽機構，不少在過去數月推出措施，例如引入機械人設施取代人手服務、引入虛擬購物應用與虛擬探訪、展會安全安排等。

新加坡旅遊安全措施

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新加坡旅遊局發表一項於8月，在全球14個市場所進行的調查，分別有76%休閒旅客與9成商務會展獎勵旅遊（BTMICE）旅客，在未來12個月在可行情況下會準備出遊。新加坡旅遊局助理局長（營銷司）馮素玲解釋指，疫情後，旅客行為會有頗大改變。短期內旅客數量會大幅減少，旅遊的支出會上升；旅客會對環境、可持續性等問題有更大關注，亦為對環境友善的方案支付較高的費用。此外，預計未來旅客出遊次數減少，但每次旅行的日數會延長。

新設SingapoReimagine拓旅遊業

而新加坡旅遊局宣布開設新的旅遊業發展平台「SingapoReimagine」，推動當地與國際旅遊業界機構加強對話，為旅遊業未來發展研究策略。

記者：周俊霖