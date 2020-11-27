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【香港疫情】滙豐渣打中銀齊縮營業時間　一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

Hot Talk 10:57 2020/11/27

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香港疫情反彈，中銀香港 （02388） 縮短全線分行營業時間後，渣打香港及滙豐HSBC亦都先後跟隨，最新有東亞 （00023） 、建行亞洲、大新銀行、中信銀行國際都宣布縮短分行營業時間，但各行安排都有所不同，部分選擇提早關門，部分則延遲開業時間。本文將綜合各間銀行最新分行營業時間安排，不斷更新。

三大發鈔銀行

  • 中銀香港提早1小時關門

11月26日起，除5間指定分行，全線分行平日營業時間將調整為上午9時至下午4時，星期六的營業時間將調整為上午9時至中午12時。【詳情－下一頁】

  • 滙豐提早至下午4時關閉　3分行停業

11月27日起，調整零售銀行所有分行的營業時間。滙豐全線分行平日的營業時間將改為上午9時至下午4時，星期六的營業時間則維持不變（上午9時至下午1時）。滙豐始創中心分行、機場卓越理財中心及國際銀行業務部則會關閉。【詳情－下一頁】

  • 渣打全線分行遲1小時營業

11月27日起，渣打全線分行營業時間將作出調整，直至另行通告。平日營業時間由上午10時至下午5時，周六則由上午10時至中午1時。【詳情－下一頁】

其他本地銀行

  • 信銀國際分行4時30分關門

中信銀行（國際）公布，該行網點（包括商務理財中心）營業時間由11月30日起暫時調整。星期一至五上午9時至下午4時30分；星期六上午9時至下午12時（商務理財中心休息）。

  • 東亞全綫分行下午4時關閉

東亞銀行暫時調整所有分行的營業時間，周一至五調整為上午9時至下午4時，周六為上午9時至中午12時，直至另行通告。透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為周一至周五下午4時。

  • 建行亞洲全線分行10時開業

11月27日起暫時調整所有分行及小企業及個人信貸中心的營業時間，平日由上午10時至下午5時，周六上午10時至下午1時。

  • 大新銀行分行10時開業

11月27日起，大新全線分行暫時調整營業時間至另行通知，平日上午10時至下午5時，周六上午10時至下午1時。大新繼續暫停全部股票中心報價機服務，直至另行通知。

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編輯：趙穎妍

香港股票 金融機構 大新銀行（02356） 渣打集團（02888） 疫情 銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 香港 亞洲

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