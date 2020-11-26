【香港疫情】三大發鈔行齊縮營業時間　一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

香港疫情反彈，繼中銀香港 （02388） 縮短全線分行營業時間後，渣打香港及滙豐HSBC亦都先後跟隨，預計其他銀行陸續宣布類似安排。本文將綜合各間銀行最新分行營業時間安排，不斷更新。

中銀香港提早1小時關門

11月26日起，除5間指定分行，全線分行平日營業時間將調整為上午9時至下午4時，星期六的營業時間將調整為上午9時至中午12時。【詳情－下一頁】

滙豐提早至下午4時關閉 3分行停業

11月27日起，調整零售銀行所有分行的營業時間。滙豐全線分行平日的營業時間將改為上午9時至下午4時，星期六的營業時間則維持不變（上午9時至下午1時）。滙豐始創中心分行、機場卓越理財中心及國際銀行業務部則會關閉。【詳情－下一頁】

渣打全線分行遲1小時營業

11月27日起，渣打全線分行營業時間將作出調整，直至另行通告。平日營業時間由上午10時至下午5時，周六則由上午10時至中午1時。【詳情－下一頁】

建行亞洲全線分行10時開業

11月27日起暫時調整所有分行及小企業及個人信貸中心的營業時間，平日由上午10時至下午5時，周六上午10時至下午1時。

大新銀行分行10時開業

11月27日起，大新全線分行暫時調整營業時間至另行通知，平日上午10時至下午5時，周六上午10時至下午1時。大新繼續暫停全部股票中心報價機服務，直至另行通知。

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編輯：趙穎妍