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【新股IPO優惠】恒生客戶透過「恒生投資快」認購新股　豁免認購新股手續費

新股IPO 18:01 2020/11/26

分享：

恒生指，11月26日至12月1日期間，客戶經「恒生投資快」認購新股，可豁免認購新股手續費。

恒生銀行 （00011） 指，於2020年11月26日至12月1日期間，客戶經「恒生投資快」認購新股，可豁免認購新股手續費（100元），同時 客戶經恒生個人e-Banking或「恒生投資快」認購指定新股，並申請新股貸款，可享特惠貸款年利率，實際年利率低至0.8%。

京東健康招股火熱，孖展詳情看【下一頁】

恒生現有證券客戶，於推廣期內透過「恒生投資快」買賣港股或A股通股票，可享首單買賣零佣金。至於新證券客戶，透過「恒生投資快」買賣港股或A股通股票，可享6個月零佣金，而存入港股至新證券戶口，更可享3600元現金奬賞。

11月26日至12月1日期間招股的新股，包括京東健康 （新上市編號：06618） 、華源萬象 （新上市編號：01209） 、裕勤控股 （新上市編號：02110） 、領地控股 （新上市編號：06999） 、佳源控股 （新上市編號：01153） 及大唐集團 （新上市編號：02117）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】佳源控股周五起招股　入場費4091元

相關文章：【新股IPO】大唐集團控股明起招股　入場費4646元

 

編輯：陳韻妍

 

香港股票 IPO 領地控股（06999） 裕勤控股（02110） 華潤萬象生活（01209） 京東健康（06618） 恒生銀行（00011）

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