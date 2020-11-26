【新股IPO優惠】恒生客戶透過「恒生投資快」認購新股　豁免認購新股手續費

▲ 恒生指，11月26日至12月1日期間，客戶經「恒生投資快」認購新股，可豁免認購新股手續費。

恒生銀行 （00011） 指，於2020年11月26日至12月1日期間，客戶經「恒生投資快」認購新股，可豁免認購新股手續費（100元），同時 客戶經恒生個人e-Banking或「恒生投資快」認購指定新股，並申請新股貸款，可享特惠貸款年利率，實際年利率低至0.8%。

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恒生現有證券客戶，於推廣期內透過「恒生投資快」買賣港股或A股通股票，可享首單買賣零佣金。至於新證券客戶，透過「恒生投資快」買賣港股或A股通股票，可享6個月零佣金，而存入港股至新證券戶口，更可享3600元現金奬賞。

11月26日至12月1日期間招股的新股，包括京東健康 （新上市編號：06618） 、華源萬象 （新上市編號：01209） 、裕勤控股 （新上市編號：02110） 、領地控股 （新上市編號：06999） 、佳源控股 （新上市編號：01153） 及大唐集團 （新上市編號：02117） 。

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編輯：陳韻妍