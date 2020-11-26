【Black Friday】美國人自購禮物 推動黑色星期五銷售

▲ 不少美國人仍計劃於Black Friday期間購買禮物給自己，料此趨勢有助推動假日銷售額。

隨著感恩節假期來臨，美國人選擇於黑色星期五（Black Friday）轉戰網購，業界預料今年的Black Friday銷售額可錄得增長。美國有調查更發現，不少美國人仍計劃於Black Friday期間購買禮物給自己，料此趨勢有助推動Black Friday的銷售額。

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美國全國零售商聯會預計，新冠肺炎疫情不會打擊假期銷售數字，今年銷售額有望增加7,553億至7,667億美元，增長率達3.6％至5.2％。

聯會主席謝伊（Matthew Shay）表示，美國人獲得聯邦政府派錢及發放失業救濟金，使不少消費者還清債務或增加存款，因此在假日仍有一定的消費能力。

雅虎新聞進行一項調查，發現近一半受訪美國人今年減少假日消費，約44%人計劃減少在購買節日禮物送給親友方面的支出。近一成（9%）受訪美國人更表示，今年不會為親友購買節日禮物。

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但調查發現，雖然美國消費者的購物態度趨向保守，不少人仍願意在節日購買禮物獎勵自己。近一半受訪者（48%）表示，今年節日自購禮物的預算約為300美元或以下。

有意今年自購禮物的人當中，更有41%的人表示，他們今年的消費預算與去年維持不變，無意減少消費，料有助推動黑色星期五期間的銷售數字。

另外，新冠肺炎疫情更改變民眾在節日期間的消費模式，約55%的受訪者表示，他們在假日期間主要會以網購形式消費。

責任編輯：鄭錦玲