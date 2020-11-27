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疫情快速反彈 可能對港股不利

股市 12:00 2020/11/27

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隨着天氣漸漸入冬，氣溫下降，病毒的感染能力明顯提高。最近，美國的日新增感染人數迭創新高，直逼20萬大關，歐洲大致較高峰略有回落，亞洲方面，日本、南韓和本港疫情反彈速度很快。內地近日內蒙古、上海、天津等地也均有低個位數病例出現。

從對經濟的影響看，美國方面雖然不會進行全國性封鎖，但部分情況嚴重的州可能將自行收緊抗疫措施，從當前的疫情發展來看，美國在情況好轉之前，大概率先要變得更壞。

中國大陸疫情雖然也出現反彈跡象，不過根據過去發生小規模疫情擴散時，中國政府所表現出的強大管理和反應能力來看，中國內地的疫情預計將很快受控，不至於對經濟造成大的困擾。

香港受制於各種政治力量對抗疫措施看法不一，政府又缺乏足夠的政治決心和能量推行一些較有爭議的抗疫手段，有較大的可能疫情仍難以完全受控，香港短期與內地通關無望，香港經濟也難有大的起色。

美國大選方面，據傳媒報導，特朗普的團隊希望在共和黨控制州議會的州份，由州議會指定支持特朗普的選舉人來逆轉戰局。但包括賓夕法尼亞、密西根、亞利桑那、佐治亞在內的多個關鍵州議會中的共和黨領袖表示，他們沒辦法任意指定選舉人。也就是說，特朗普逆轉大選結果的機會不大，大選的不確定性快將過去。

綜合而言，現在美國大選雖然仍有一些不明朗，但帶給市場的風險已經不大；需要小心的是，疫情擴散可能對短期的經濟前景有不利影響，考慮到美股的累計升幅較大，不排除美股有調整的可能，對港股造成拖累。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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