疫苗臨床結果正面  有利美國康健護理業

生物醫藥生產商輝瑞/BioNTech及莫德納公布新冠病毒疫苗的研發成果，其有效率超出市場預期達90%以上，這足可媲美數十年來獲准用作預防麻疹和流行性腮腺炎等現有疫苗。此消息令人鼓舞，同時引來一連串問題：疫苗的功效、將於何時面世，以及可供應多少國家使用。我們期待更多相關的數據，預計在今年底前有效疫苗獲准作緊急使用。

事實上，輝瑞/BioNTech及莫德納所研製的疫苗面對重要的挑戰。該新型疫苗使用信使核糖核酸(mRNA)，其特性相當脆弱，需要在低溫下儲存才能運送，輝瑞/BioNTech疫苗為攝氏零下70度，莫德納疫苗為攝氏零下20度。但對於已發展國家以外的地區，冷凍鏈配送過程可能帶來重大挑戰。

就該等藥廠研製的疫苗而言，每人需要接種兩針，預期今年底前有3,500萬人可接種疫苗，到了明年底前有望增至9億至11.5億人。不過要注意的是，過往從未有藥廠嘗試把mRNA由小量臨床生產，擴充至大量商業生產。率先生產疫苗的藥廠，將須克服未知的挑戰，以提供充足的產能來實現相關全球分發目標。

在疫苗正式面世前，我們還需耐心等候一段時間，期望美國當局會在即將舉行的會議公布兩種候選疫苗的全部數據，並預計在年底前獲准作緊急使用。這才會使疫情得以受控。相關候選疫苗和其他正研發中疫苗的初步臨床結果均非常正面，而且明年下半年全球分發疫苗的前景顯得樂觀。

當各政府忙於處理疫情之際，醫療改革可能會遭延後。至少在2021年下半年之前，美國候任政府的短期重點看來會偏重疫情危機管理，多於制定長期政策目標，因此應特別有利美國康健護理業的投資者。