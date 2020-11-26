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【藝術科技】信和推出「Feel the Motion」計劃　培育青年成Arts Tech人才

科技 17:56 2020/11/26

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信和集團早前因應趨勢，於今年10月籌辦「Feel the Motion」計劃，培育「Arts Tech」，促進本港經濟發展更多元化。同時引入粵港澳大灣區交流資源，助青年人才創造更多機遇。

行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提到，藝術與創新科技融合發展的新趨勢，亦表示政府將積極推動和支持，並認為藝術科技（Arts Tech）在香港大有可為。信和集團早前因應趨勢，於今年10月籌辦「Feel the Motion」計劃，培育「Arts Tech」，促進本港經濟發展更多元化。同時引入粵港澳大灣區交流資源，助青年人才創造更多機遇。

【施政報告2020】政府力谷「ArtTech」　業界：本地人才豐富　唯硬件配套與投資欠奉

【施政報告2020】助科研人才就業大灣區　業界：發展有局限應擴闊到一帶一路

「Feel the Motion」計劃是信和與本地動態影像設計公司eMotionLAB合作，以培育「Arts Tech」人才為目標，透過計劃啓發青年人才在藝術、設計、科技3大領域的潛能，為業界注入新血。

計劃設有「創意教學工作坊」，學員逢星期六以網上形式上課，學員將根據課程內容學習並完成不同的作業，每項作業都會得到一對一的導師專業指導及評價，以及參與模擬真實工作營商環境的「實踐項目」，助他們加深對市場的了解及訓練實務技巧。

優秀作品可獲2萬　促大灣區年輕人交流

計劃最後階段，學員會根據導師指定要求，製作出15至30秒動態影像。作品優秀的小組或個人有機會獲得20,000港元項目酬金（名額6個），並於信和旗下物業內展示該創作。

此外，信和在過去3年曾邀請不同的動態影像公司合作，播放多元化設計主題的動畫，更曾舉辦國際動態影像設計比賽，吸引大批世界各地的年輕設計師參與。

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊指，盼能透過「Feel the Motion」計劃，讓有天分的年青人加入動態影像設計的行列。同時透過這個平台，促進粵港澳大灣區年輕人交流，了解區內行業發展情況，開拓視野展望更廣闊的發展機會。

【施政報告2020】港府擬動用20億推「傑出創科學人計劃」　業界反應兩極

責任編輯：曾曉汶

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