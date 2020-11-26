【異動股】再有微信女股遭洗倉 濠江機電急挫逾八成

濠江機電（01408）昨日升9%至4.36元後，今日開市隨即急跌，曾跌至上市後新低0.51元，日內跌幅達81.9%，收報0.79元，成交達1.2億元。

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濠江機電於9月初上市，招股價為1元，首掛日收報2.86元，升近1.86倍，於本月曾上試5.5元。有指該股近月於微信、WhatsApp等社交平台上的「炒股老師」群組內流傳，因此被稱為「微信女股」。有網民於網上討論區稱，有「微信女」建議以4.38元購入該股，唯今日開市已跌至1.3元，日內市值共蒸發18億元。



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近來接連有多隻「微信女股」在炒股群組內被推介後被洗倉，包括天任集團（01429）、偉源控股（01343）、生興控股（01472）等，「微信女股」大多都是細價、半新股。



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