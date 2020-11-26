【疫情第四波】Airbnb要求香港房東遵守安全準則　嚴重違規或被刪除帳號

本地疫情反彈，Airbnb表示， Airbnb將繼續配合本地政府及衛生當局的指引，並宣佈房東及旅客必須承諾遵守Airbnb的安全準則。

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Airbnb指出，所有香港房東登錄Airbnb帳戶時，將被提示遵守Airbnb針對新型冠狀病毒而設的安全準則，而房客在預訂房源時亦需同意相關準則。內容包括要求所有房東和旅客務必須全程佩戴口罩並維持社交距離等，如今則擴大要求至體驗以外的所有房東與旅客。

無論是旅居房東或住客，身處公共空間或共用空間時，都需時刻佩戴口罩。房東應避免與房客人有任何身體接觸，並盡量提供零接觸的入住方式。 即日起，所有Airbnb房東都必須承諾將遵守相關安全措施，否則其帳號將會收到警示或被停權，最嚴重則可能被刪除。

為了協助房東、其團隊及清潔團隊遵守有關規定，Airbnb香港房東可以優惠價格享用Rentokil消毒衛生產品和服務，包括酒精搓手液、肥皂、消毒劑及空氣清新機。

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責任編輯：葉泳珊