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【新股IPO】京東健康6618首日招股 孖展已獲超購51.5倍

股樓投資 04:38 2020/11/27

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由京東（09618）分拆上市的京東健康（新上市編號：06618）終於在今日（26日）掀起招股序幕，綜合多間券商，首日招股已借出近707億元孖展額，相當於公開發售部分超額認購約51.5倍。

京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元，想知詳情請按：【下一頁】

此外，京東健康引入多名基石投資者，包括新加坡政府投資公司GIC（認購3.5億美元）、老虎環球基金（認購3億美元）、貝萊德（認購2.5億美元）、China Structural Reform Fund（認購約1.99億美元）、高瓴資本（認購約1.34億至1.51億美元），及清池資本（Lake Bleu Capital）（認購1億美元），合計認購約13.5億美元（105.3億港元）；設有6個月禁售期。

華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元，想知詳情請按：【下一頁】

京東健康計劃發售3.82億股，估值為253至286億美元。招股價介乎62.8至70.58元，一手50股，每手入場費3,564.6元，12月8日掛牌，聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀。

是次集資所得，40%將用於未來3至5年的業務擴張；30%將用於未來兩至3年的研發開支；20%將用於潛在投資及收購，或策略性結盟；10%將用於一般公司用途。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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