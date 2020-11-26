【新冠肺炎】新增5間檢測中心　郵局周六起日派5000個樣本瓶

針對本港新冠肺炎疫情急性反彈，政府早前公布將新增5間社區檢測中心，食物及衞生局局長陳肇始今日公布，5間檢測中心將於周六（28日）起陸續投入服務。

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投入服務日期 28/11日： 荔景社區會堂 29/11日： 屯門兆麟社區會堂

粉嶺和興社區會堂 30/11日： 坑口社區會堂

油塘社區會堂

除了新增的檢測中心，陳肇始指，較早前公布的三個流動採樣亭或流動派發樣本瓶的地方會繼續運作。另外，由今周六（28日）起，政府會每日在121間郵局共派發5,000個樣本瓶。醫管局47所普通科門診診所亦會繼續派發樣本瓶。

政府明日（27日）起，亦將刊登公告，賦權醫生可以要求在臨牀判斷下懷疑感染新冠肺炎的病人進行強制檢測，由11月28日至12月11日，為期14天。

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責任編輯：楊子瑩