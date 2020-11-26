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據報 Tesla 提交文件 擬再於上海設廠生產充電器

環球政經 16:03 2020/11/26

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繼於上海設廠生產全新車種 Model 3，有消息傳出Tesla再有意在2021年起，於上海開設另一廠房生產電動車充電器。

【美股焦點】科技股發威！Tesla突破500美元大關創新高
外媒報導，Tesla向上海當局提交新廠房計劃文件，希望於現設的廠房附近，另建一個全新廠房，專門生產電動車用的充電器。Tesla將為此投資 4200 萬元人民幣 (折合約 640 萬美元)，目標每年生產10,000個充電設備，預計有關工程將於明年 2 月完工。

【Tesla降價】Tesla降低Model S系列　在美國及中國兩地售價

據報，Tesla的有關計劃正合意中國政府試圖擴展全國充電站網絡的目標。目前由於中國的電動車數目，比充電站數目多，為用家做成不便。中國政府將為電動車主提供巨額津貼，吸引更多車主轉用電動車，減少溫室氣體排放。

Tesla目前的充電設備均由美國進口，暫未就事件作回應。

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撰文 : 林展鋒

Tesla 電動車 上海

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