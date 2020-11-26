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【網易9999】建銀國際看好遊戲業務增長前景　上調網易目標價至182.1元

股樓投資 17:31 2020/11/26

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建銀國際發表報告，指網易（09999）早前公布第三季業績強勁，加上遊戲業務未來增長仍然強勁，而網易有道及音樂業務亦在迅速擴展，因此把網易目標價由174.2元調高至182.1元，維持「跑贏大市」評級。

報告指，網易第三季收入按年及按季分別增長27.5%及2.6%，至187億元（人民幣，下同），較彭博綜合預測高3%；而非國際會計準則純利按年下跌22.4%，至37億元，亦遠勝市場預期21億元，主要受惠於13億元投資收益及1.1億元其他收益。

【港股追蹤】網易上季經調整盈利倒退仍勝預期 績後半日急升5% 詳情請按【見下頁

網易期內綫上遊戲收入增長20%，電腦遊戲收入12%及手遊收入增長24%，建銀指出，根據該行的遊戲渠道收集數據所得，網易未來遊戲數量充足，在未來2年即2020至2021年，提供12%的年複合增長率。該行亦有信心網易有道及音樂業務，在各自的領域可晉身為領導者角色。

該行上調網易2020至2022年非國際會計準則純利4%至14%，並把目標價由174.2港元上調至182.1元，相當於2021年預測PE 30倍，評級維持「跑贏大市」。

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記者：李兆明

電玩手遊 Non－GAAP 市盈率 網易－S（09999）

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