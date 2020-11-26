【新股IPO】佳源控股周五起招股　入場費4091元

內房佳源國際 （02768） 分拆的物業管理公司佳源服務 （新上市編號：01153）將於周五（27日）起至下周三（12月2日）招股，預期12月7日掛牌。佳源服務發售1.5億股，其中90%國際發售，10%公開發售，最多集資6億。佳源服務招股價介乎3.15至4.05元，一手1000股，入場費約4090元。佳源服務聯席保薦人為海通及國泰君安。

佳源國際早前公布，分拆佳源服務優先發售保證配額、合資格佳源國際股東每持有82股，可得1股佳源服務預留股份。

佳源服務於2005年成立，總部位於嘉興，業務長駐於長三角地區，主要提供物業管理服務。集團業務分為三大板塊，物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務。

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編輯﹕賴奕羚