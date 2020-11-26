【TikTok】蘋果開創TikTok帳戶半年終正式使用　一口氣上傳4影片宣傳iPhone 12 mini

▲ 蘋果在TikTok平台上，創建帳戶已有六個月以上，但一直以來都沒有發布任何訊息。​​​​​​​

美國商務部日前要求蘋果（Apple）和Google將TikTok下架，但遭法院擋下，並再延長TikTok出售美國業務的期限。雖然TikTok禁令爭議持續發酵，但作為美國科技巨頭的蘋果，在TikTok平台註冊長達6個月後，終正式啟用帳號。蘋果一連發布4部新影片，用作宣傳iPhone 12 mini。

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據外國科技網站9To5Mac報道指，蘋果在TikTok平台上，創建帳戶已有六個月以上，擁有有37.6萬追隨者，但一直以來都沒有發布任何訊息。近日蘋果終於有新舉動，一口氣上傳了分別由Zach King、Kevin B Parry、Julian Bass和Jessica Wang創作的4部短片，全是關於iPhone 12 mini。

▲ 蘋果一口氣上傳了分別由Zach King、Kevin B Parry、Julian Bass和Jessica Wang創作的4部短片，全是關於iPhone 12 mini。（網上圖片）

影片主角主要以相同的相機技巧，來將不同物品縮小，到片段最後就將iPhone 12 Pro縮小成iPhone 12 mini，相信是用作宣傳iPhone 12 mini。

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責任編輯：曾曉汶