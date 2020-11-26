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【騰訊700】騰訊申請多項專利 包括量子技術及自動駕駛

股樓投資 18:01 2020/11/26

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內媒報導指，騰訊（00700）旗下的騰訊科技（深圳）於內地申請多項專利，包括「量子芯片、量子處理器及量子計算機」、「車輛控制方法及裝置」等。騰訊今日股價升約2.3%，收報586元，成交額達64.9億元。

騰訊的汽車專利摘要顯示，有關專利發明提供多種車輛控制方法、裝置、電子設備及存儲介質，並可實現自動駕駛車輛在行駛過程中的變道處理，提高自動駕駛車輛的自主等級。另外，騰訊的量子科技專利摘要顯示，該技術一方面採用「Ｍ行」乘以「Ｎ列」的表面碼結構，使量子比特間具有較佳連接性；另一方面採用倒裝架構，實現了量子比特與其他元器件之間的分離佈局，同時實現較大的比特數量和準確性，以提升量子晶片的算力。

【港股追蹤】獲政府補貼逾3億元 大家樂中期多賺8%至1.6億元  詳情請看[下一頁]

據悉，騰訊自2017年開始有關量子技術的研究，2018年提出ABC2.0技術佈局（AI、RoBotics、Quantum Computing）。現時騰訊的研究側重於量子AI，首先進入化學和藥物研發領域。在量子AI理論上，騰訊量子實驗室與外部科學家Iordanis Kerenidis研發出第一個可證明的量子加速算法。騰訊量子實驗室也在探索搭建SimHub科學計算平台，建立雲端的科學計算生態。

早前，中共中央政治局就「量子科技」舉行集體學習，總書記習近平更強調推動量子科技發展的重要性及緊迫性，並指將加強量子科技發展戰略謀劃及系統佈局。

【中印關係】緊張關係未改 印度延遲審批小米手機等中國產品  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 經濟

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