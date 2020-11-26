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【德國疫情】 聖誕及新年假期放寬防疫限制 默克爾：惟現時絕對不是宣布擺脫危機的時刻

環球政經 17:19 2020/11/26

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全球確診新冠肺炎數字於周三(25日)破6,000萬宗大關，死亡人數更達至141.8萬人。德國總理默克爾和16個州州長同日召開會議獲得一致認同，延長和進一步收緊防疫措施至12月20日，甚至視乎疫情發展，或有機會延長至明年1月。

德國總理默克爾見記者時表示，現時確診數字仍然高企，絕對不是一個宣布擺脫危機的時刻。她指，和各州州長獲取共識，一致同意延長由11月2日頒發的為期一個月封城措施，多一個月至12月20日；惟相關措施暫時會於聖誕及新年假期放寬，好讓國民過節，若臨時情況轉差，或會延長封城令至明年1月。

【疫情反彈】袁國勇 : 第四波疫情已開始 境外輸入籲加長檢疫期至21天：【下一頁

【新冠肺炎】CDC模型預測：12月中旬前　美國將再多3萬人染疫身亡：【下一頁

到現時為止，德國全國累計99.6萬宗病例，單日增至1.8萬宗，死亡人數達至1.5萬人；過去一周，歐洲52個國家錄得170萬宗新個案，較上周下降10%，疫情出現放緩跡象。

 

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責任編輯：潘曉豐

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