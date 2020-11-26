【優才計劃】政府宣布優才入境計劃名額增一倍 每年名額2000個

政府今日（26日）公布，「優秀人才入境計劃」的配額會由每年1,000個增至2,000個。

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政府發言人表示，優才計劃由2006年推出以來，吸引了世界各地高技術人才或優才來港定居，成為提升香港國際競爭力的重要渠道。是次增加名額以擴充香港的人才庫，加強香港作為亞洲國際都會的地位。

多年來優才計劃的配額一直維持不變，政府於2018年公布首份「人才清單」後，有關申請才有顯著上升，由2017年的411名，上升至2019年的874名。

政府又指，會繼續推行各項措施，吸引世界各地高技術人才或優才來港發展。

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責任編輯：楊子瑩