【港元定期存款】中銀滙豐齊減港元定存息 邊間大行仲有最高息？

▲ 中銀香港今天減6個月以下港元存息，這是繼滙豐及恒生於昨天減息以來，另一大行出手。

追息族注意，中銀香港 （02388） 今天（11月26日）減半年或以下的港元定期存款息率，這是繼滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 於昨天（25日）全面削低短中長息以來；兩日3間大行齊齊劈息。專家指，本月至今3間發鈔行先後出手，渣打剛於上周一（16日）巳率先削短存，相信中小行再爭相追趕降息尾班車。

中銀剛狠削一個月短存0.15厘，新息率至乍現0.1厘低位；3個月則下調0.1厘，新報0.25厘；半年期的削幅較少，僅略減0.05厘至0.35厘。

11月已近尾聲，至今逾10多間大小業界猛減息，本來中銀及滙豐兩大行忍手，至這兩天也加入降息大潮，兩間發鈔行更是第4季以來，首度降低港元定存息率。

發鈔行1年存息 中銀0.5厘稱冠

比併發鈔行的港元定存息率，目前一年存息，以中銀的0.5厘稱冠發鈔行，險勝滙豐的0.35厘，及渣打的0.3厘；畢竟中資行的一年期港元定存息率沒變化，滙豐卻於昨天下調0.15厘，至僅得0.35厘。

半年期來看，滙豐昨亦減0.1厘至0.35厘，跟中銀相同，兩者稍勝渣打的0.3厘。

3個月短存息率方面，龍頭滙豐雖驟減0.1厘，新報0.3厘，仍跑贏中銀及渣打的0.25厘。

此外，若計及大行方面，恒生自11月以來已3度減港元定存息，昨天恒生再把半年息削減0.1厘、至0.4厘，但仍較上述3大發鈔行為高。恒生昨亦微降3個月年息0.05厘，新報0.4厘；也較一眾發鈔行高。

東亞銀行 （00023） 高級外滙市場策略師葉澤恆指，即使不少新股搶乘上市尾班車，包括今天開始招股的京東健康 （新上市編號︰06618） ，焦點股藍月亮也有傳明天開始招股，兩者集資逾百億元。不過在銀行體系「水浸」下，足以應付lPO所需，暫仍毋須急於逆市加息搶存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪