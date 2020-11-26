  • 24°C
香港時間 : 20201126日 (四) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元朗山水盈】現樓洋房、會所一覽無遺　靚到可以在家Staycation？

股樓投資 17:36 2020/11/26

分享：

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈已獲滿意紙，發展商再有新部署，開放洋房5號現樓裝修示範屋。路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲說，山水盈至今售出217伙，佔全盤單位總數超過65%，若連車位計，套現逾25億元。她續說，項目已啟動交樓程序，同時亦開放會所予買家參觀。

洋房５號現樓裝修示範屋

    點擊圖片放大
    +6
    +5

現樓會所相

    點擊圖片放大
    +6
    +5

資料顯示，山水盈為路勁地產首個在港發展的樓盤，項目位於錦田北高埔路，由分層住宅及洋房組成，共建331伙單位，主打三房單位。今次開放的洋房5號現樓裝修示範屋，實用面積2,155平方呎，連1,109平方呎前後花園，以及230平方呎天台。 

此外，項目特設逾10萬平方呎的雙會所，連園林綠化空間，提供25米戶外恒溫游泳池、多用途運動館、宴會廳、健身室、共享工作室、咖啡閣、瑜伽室、兒童遊戲室、水療室及音樂室等設施。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 Facebook 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

路勁 山水盈

下一篇文章

【網易9999】建銀國際看好遊戲業務增長前景　上調網易目標價至182.1元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
【新股IPO】華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元
【新股IPO】華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【新股IPO】京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元
【新股IPO】京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元