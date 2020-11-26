【元朗山水盈】現樓洋房、會所一覽無遺　靚到可以在家Staycation？

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈已獲滿意紙，發展商再有新部署，開放洋房5號現樓裝修示範屋。路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲說，山水盈至今售出217伙，佔全盤單位總數超過65%，若連車位計，套現逾25億元。她續說，項目已啟動交樓程序，同時亦開放會所予買家參觀。

洋房５號現樓裝修示範屋

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現樓會所相

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資料顯示，山水盈為路勁地產首個在港發展的樓盤，項目位於錦田北高埔路，由分層住宅及洋房組成，共建331伙單位，主打三房單位。今次開放的洋房5號現樓裝修示範屋，實用面積2,155平方呎，連1,109平方呎前後花園，以及230平方呎天台。

此外，項目特設逾10萬平方呎的雙會所，連園林綠化空間，提供25米戶外恒溫游泳池、多用途運動館、宴會廳、健身室、共享工作室、咖啡閣、瑜伽室、兒童遊戲室、水療室及音樂室等設施。

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