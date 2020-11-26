【牛津疫苗】有效率遭質疑 阿斯利康：仍達審批門檻

新冠肺炎疫情全球大流行，外界寄望新冠疫苗早日面世。英國牛津大學與藥廠阿斯利康研發的新冠疫苗，意外發現半劑注射方案有效率達90%。阿斯利康出錯令外界質疑其數據的可信性，阿斯利康強調即使部分志願者接種的新冠疫苗劑量比預期少，有效率仍達62%，達到美國當局要求最少達50%的審批門檻。

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英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）周一公布的疫苗數據顯示，接種兩次高劑量疫苗的有效率達62%。志願者先接種半劑疫苗，一個月後再接種一劑疫苗，有效率就達90%。阿斯利康表示，公司因為製作出錯而發現半劑注射方案。

有科學家質疑，牛津疫苗的有效率未必可達90%。阿斯利康聲稱注射疫苗者均沒有出現嚴重感染或要住院，但科學家批評阿斯利康沒有透露關鍵試驗數據，例如各患者群體的感染數量，因此難以個別評估其疫苗試驗的進行情況。

美國政府疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）首席科學顧問斯拉維（Moncef Slaoui）表示，試驗期間只有55歲以下的志願者接受半劑注射，而兩劑注射組別則涵蓋年齡較大者。他認為兩組表現出現明顯差距，可能是統計上的巧合和偶然得出的結果。

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阿斯利康生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯（Mene Pangalos）形容上述錯誤無關痛癢（irrelevant）：

即使你只相信兩次全劑注射及其數據，我們的疫苗這方面的有效率也超過60%，仍然達到審批門檻。 （Even if you only believe the full-dose, full-dose data….We still have efficacy that meets the thresholds for approval with a vaccine that’s over 60% effective.）

潘加洛斯透露，阿斯利康計劃於美國進行大型研究測試半劑注射方案，料招募超過3萬名志願者。阿斯利康已招募1.1萬人，估計很快可取得結果。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 阿斯利康強調即使部分志願者接種的新冠疫苗劑量比預期少，有效率仍達62%。