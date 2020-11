【牛津疫苗】效用率遭質疑 阿斯利康：仍達審批門檻

新冠肺炎疫情全球大流行,外界寄望新冠疫苗早日面世。英國牛津大學與藥廠阿斯利康研發的新冠疫苗,意外發現半劑注射方案效用率達90%。阿斯利康出錯令外界質疑其數據的可信性,阿斯利康強調即使部分志願者接種的新冠疫苗劑量比預期少,效用率仍達62%,達到美國當局要求最少達50%的審批門檻。

英國牛津大學與藥廠阿斯利康(AstraZeneca)周一公布的疫苗數據顯示,接種兩次高劑量疫苗的效用率達62%。志願者先接種半劑疫苗,一個月後再接種一劑疫苗,效用率就達90%。阿斯利康表示,公司因為製作出錯而發現半劑注射方案。

有科學家質疑,牛津疫苗的效用率未必可達90%。阿斯利康聲稱注射疫苗者均沒有出現嚴重感染或要住院,但科學家批評阿斯利康沒有透露關鍵試驗數據,例如各患者群體的感染數量,因此難以個別評估其疫苗試驗的進行情況。

美國政府疫苗開發計劃「曲速行動」(Operation Warp Speed)首席科學顧問斯拉維(Moncef Slaoui)表示,試驗期間只有55歲以下的志願者接受半劑注射,兩劑注射組別則涵蓋年齡較大者。他認為兩組表現出現明顯差距,可能是統計上的巧合和偶然得出的結果。

阿斯利康生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯(Mene Pangalos)形容上述錯誤無關痛癢(irrelevant):

即使你只相信兩次全劑注射及其數據,我們的疫苗這方面的有效率也超過60%,仍然達到審批門檻。

(Even if you only believe the full-dose, full-dose data….We still have efficacy that meets the thresholds for approval with a vaccine that’s over 60% effective.)