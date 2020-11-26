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【聖誕節】將軍澳廣場環保聖誕節 　25米色布彩環懸浮空中

商業 16:35 2020/11/26

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將軍澳廣場由即日起至明年1月3日，舉行「惜布 • 彩環 • 綠聖誕」，以創新環保方式呈現特色聖誕裝置。

【聖誕節】太古城中心推聖誕活動　做特工贏取限量禮品

AaaM建築設計工作室與社企Made ln Sample合作，製作巨型空中懸浮布藝聖誕裝置。整個裝置由過百片布塊組成，每一片布塊都是從舊布或將廢置的布飾樣辦回收而來，再以一針一線編織連結，成為一個長達25米延綿不斷的色布彩環，將懸浮在中庭半空中。整個展覽結束後，裝置亦會拆下變身成手機布袋，而中間的旋轉吊燈則會變身成20多個牆紙手挽袋，延續它們生命的週期。

展覽結束後，裝置亦會拆下變身成手機布袋

同時，本地創作單位KaCaMa亦與專門研發資源再造的本地創作單位Worksheet Studio合作，為將軍澳廣場製作一系列升級再造茶葉休憩座位設施。再造茶葉休憩座位設施採用由Worksheet Studio回收的再生茶葉素材，混合環保木材，延續茶葉的生命週期。

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於整個聖誕期間，將軍澳廣場亦有各式各樣的本地手作聖誕市集及環保手工藝DIY套裝。聖誕市集匯聚多個手工藝及特色食品小商舖，如Tinyfuzzball小團圓鈎針手作店、The Green Hau手工蠟燭、Coffee Buffer、百子糖果及果醬店、Bagel Therapy療癒貝果等。

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責任編輯：葉泳珊

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