【ET講股通】梁耀康︰資源股升完未？　同場加映答股環節（立即觀看）

恒指全日升149點，收報26819點。大市成交額1,136億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指昨突破27000關後回軟，今日以接近高位報收，算是重返正軌，短綫仍有望上試28000點阻力。美股昨晚高位回軟，惟走勢仍一浪高於一浪。上證則較弱，且看能否在橫行區間的上半部企穩，再伺機突破。

油價突破阻力 中石化先上望4元

資源股表現理想，中石化（00386）升4.9%至3.83元，主要受惠紐約期油突破45美元阻力，且看能否上望48、50美元水平。油價後市還看油組取態。持有中石化的話，可續持有，目標先看4元，下一級看裂口4.13元；支持則看3.69元及3.41元，若失守宜離場。

中海油（00883）升0.8%至9.6元，股價沿升軌上行，支持看9元及8.4元，若失守宜離場。

中石油（00857）升1.15%至2.65元，惟整體走勢遜於同業，支持看2.5元、2.4元，目標則看2.85元、2.9元。

神華短綫支持14.3元 上望15.8元

燃氣股、煤炭價同樣值得留意。中煤能源（01898）報2.26元，無升跌。該股近日明顯沿升軌向上，短綫支持看2.14元、2元，目標則看2.66元。神華（01088）升1.9%至15.4元，短綫支持看14.3元、13.24元，上望15.8元、18元。

建行（00939）升1.4%至5.97元，內銀股仍宜分批獲利。若看好中資金融股，寧取內險股，而非內銀股。

汽車股中長綫前景仍俏，可伺機低吸。

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