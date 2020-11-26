馬勒當拿離世 阿根廷全國哀悼三天

阿根廷球王馬勒當拿心臟病發離世，阿根廷總統費爾南德斯宣布，全國哀悼三天。多個著名球星發貼文紀念一代球王。

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馬勒當拿私人團隊表示，馬勒當拿在當地星期三早上在布宜諾斯艾利斯省的住所逝世。阿根廷總統費爾南德斯獲悉馬勒當拿死訊後，在社交平台讚揚對方帶領阿根廷走向世界之端，並宣布全國哀悼三天。稍後將會與馬勒當拿的家人商討，是否為馬勒當拿舉行國葬。

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在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，大批球迷聚集廣場悼念球王，有人穿上象徵馬勒當拿的10號球衣。亦有不少傳媒及球迷，在他生前的寓所外守候，希望送別球王。而阿根廷足總發聲明表示，對馬勒當拿的離世表示沉重哀悼，形容他將會永遠存在民眾心中。多位著名球星均有在社交平台發文，向這位前輩表示悼念。

阿根廷新一代球王美斯(Lionel Messi)表示，馬勒當拿的離世對阿根廷民眾和世界足壇來說是非常悲痛，形容馬勒當拿代表永恆，他將好好收藏兩人的美好回憶，亦向其家人好友表達慰問。葡萄牙國腳基斯坦奴 朗拿度(Cristiano Ronaldo)亦在社交平台貼上早年與馬勒當拿的合照，讚揚馬勒當拿是有史以來最偉大的球員之一，形容他離開得太早，但仍然留下無止境的遺產，將永遠記住馬勒當拿的傳奇。」

馬勒當拿對上一次公開露面，已經是上月30日帶領甲組球隊甘拿斯亞出戰。數日後，因為腦部出現硬腦膜下有血腫需要入院接受手術，其後出院。至周三，在布宜諾斯艾利斯市郊寓所，因心臟病發身亡，終年60歲。

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