【2021展望】景順︰明年中國GDP料增長8%　市場增長吸引資金配置A股

▲ 基金公司景順預計，明年中國GDP增長可達8%。

在新冠疫情的衝擊下，外圍股市依然向好，美股接更連破頂。然而，經濟復甦速度最快的中國，在股市表現方面仍相對落後。景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao認為，在不斷擴大的市場規模支撐下，中國市場會持續錄得增長，吸引投資者增持中國股票。

Mike Shiao表示，中國經濟持續復甦，而消費者在推動經濟復甦方面擔當關鍵角色。他預計，中國今年第四季度實際GDP將恢復到疫情之前約6%的按年增長水平，成為2020年唯一實現正增長的主要經濟體。景順認為，復甦趨勢將延續至明年，與市場預期一致，2021年中國實際GDP增速有望達到8%的按年增長率。

展望將來，鑒於有證據表明疫情在國內已得到控制，未來中國消費者將對參與社交活動的信心提高，這將刺激購物、餐飲和旅遊等受疫情影響最嚴重的經濟活動的增長。

明年的政策環境預計仍將保持有利。與其他主要經濟體相比，中國在推出應對疫情的經濟刺激措施時較為謹慎，因而在未來具有更大的調控空間。

中國股市目前是全球第二大股票市場。至今有5500多家中國企業在中國內地、中國香港和美國上市，提供了大量投資機會，主要集中在互聯網、消費和醫療保健等結構性增長領域。由於中國市場增長預期、指數重要性不斷上升以及投資範圍愈發廣闊，預期投資者將增加對中國股票的結構性配置。

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編輯︰侯景成