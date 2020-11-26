  • 26°C
香港時間 : 20201126日 (四) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望】景順︰明年中國GDP料增長8%　市場增長吸引資金配置A股

股市 16:07 2020/11/26

分享：

基金公司景順預計，明年中國GDP增長可達8%。

在新冠疫情的衝擊下，外圍股市依然向好，美股接更連破頂。然而，經濟復甦速度最快的中國，在股市表現方面仍相對落後。景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao認為，在不斷擴大的市場規模支撐下，中國市場會持續錄得增長，吸引投資者增持中國股票。

Mike Shiao表示，中國經濟持續復甦，而消費者在推動經濟復甦方面擔當關鍵角色。他預計，中國今年第四季度實際GDP將恢復到疫情之前約6%的按年增長水平，成為2020年唯一實現正增長的主要經濟體。景順認為，復甦趨勢將延續至明年，與市場預期一致，2021年中國實際GDP增速有望達到8%的按年增長率。

展望將來，鑒於有證據表明疫情在國內已得到控制，未來中國消費者將對參與社交活動的信心提高，這將刺激購物、餐飲和旅遊等受疫情影響最嚴重的經濟活動的增長。

明年的政策環境預計仍將保持有利。與其他主要經濟體相比，中國在推出應對疫情的經濟刺激措施時較為謹慎，因而在未來具有更大的調控空間。

中國股市目前是全球第二大股票市場。至今有5500多家中國企業在中國內地、中國香港和美國上市，提供了大量投資機會，主要集中在互聯網、消費和醫療保健等結構性增長領域。由於中國市場增長預期、指數重要性不斷上升以及投資範圍愈發廣闊，預期投資者將增加對中國股票的結構性配置。

相關文章︰【2021展望】景順料增長和風險類別資產續跑贏　亞太股市領跑

【中國經濟】景順：消費數據實際上有驚喜　對短期經濟前景「愈來愈正面」

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

中國市場 經濟 A股 GDP 增持 香港 中國 日本 亞洲 美國

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升149點　美團下周放榜升近半成（不斷更新）

下一篇文章

【迪士尼樂園】迪士尼增加裁員規模　明年上半年擬裁3.2萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】歐央行擬准銀行明年恢復派息　滙豐HSBC急彈後見回吐
【滙豐股價】歐央行擬准銀行明年恢復派息　滙豐HSBC急彈後見回吐
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮最快本周五招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮最快本周五招股集資約78億　估值高達936億元
【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）