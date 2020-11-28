【靈感特薄時@iM網欄】創意如棋局局新 知作品便知人品

少量劇透，慎入。

最近迷上Netflix超人氣神劇《后翼棄兵》，一連7集，充滿值得細味的主角背境和值得細看的主角背影，當然亦充滿回帶100次都看不明聽不懂的棋局及術語。以為是一個懸疑加勵志故事？是一套挑戰男性霸權的古裝劇集？原來通通不是！最吸引之處，亦非早前社交媒體上，激發瘋狂改圖的畫面分割黃金比例，而是故事脈胳中，有出場及沒出過場的每位「棋士」。

因為「棋士」們，反映出不同類型的廣告人性格。

很多人揶揄做廣告的，沒甚性格，大都是按客戶意思修改，但一個創意從無到有，從渾沌虛空創造出一個怎樣的世界，往往都是創作人的自身經歷或看法的投射，畫面的色調、角色的修養，字裡行間或多或少能窺見出作者的內涵，跟打麻雀時「知牌品便知人品」、下棋時「知棋品便知人品」一樣，看廣告「知作品便知人品」，只是有時很難想像某些年過半百的創作總監，作品竟呈現出甜過初戀的少女浪漫情懷，OMG～！

▲ 不同棋士的風格，反映出不同類型的廣告創作人，有人憑天賦早早成名，有人憑努力後發先至。

性格反映風格，《后翼棄兵》提到有些大師級「棋士」，專長憑記憶背棋譜贏比賽，有類廣告人，一樣擅長「參考」全球各地的得獎廣告，稍加改動成為下個推廣概念，有藍圖可跟，成功率倍增！對於這類「棋士」，請勿歧視，反應隆重其事，畢竟能將各個作品優勝之處，應用到另一棋局，亦不失為創作的一種，若鄙視的話歡迎自行另闢蹊徑，間接提升業界創意。

提到參賽得獎，行內的確有一群為了贏獎而存在的創作人，以虛假廣告（Scam Ad）參賽，俗稱「飛機稿」，展示前無古人的創意，好為公司㼽招牌吸生意，創作人的薪水及知名度，隨獎項數量及含金量遞增，名氣大但壓力更大，正如劇中一句提到：「為了虛榮心，不惜把自己逼瘋，真是愚蠢極了」。



▲ 為獎項而製作的虛假廣告，創意洋溢，雖令創作人名利雙收，但有違廣告本意，甚至本末倒疊。

另一種，是那些小心翼翼，每一步三思都不夠，要六思才算數的保守黨。創意不求驚喜，更甭提驚天地泣鬼神，只求以深邃的思路，換來密不透風滴水不漏的推廣策略，從不讓消費者為現狀而不安，亦絕不讓消費者安於現狀，他們的兵，不行險著，雖然常說「越安全的，越不安全」，納悶的創意套路往往難以於市場突出重圍，但穩中求勝，卻多番印證出讓許多品牌笑到此刻，樂此不疲，好像「明知道結果會如何，但還是走一遭，只是為了看見是如何發生的」。

與上述剛剛相反的，是慣常憑直覺做創作的一班人，「直覺」有時譯作「斷估」，每次面對不同品牌產品，一如面對不同對手棋路，「…必須保持開放的心胸，如果你鎖定一個想法，那就是死路一條…」，以直覺先行，不按常理出牌，全無章法路數可依，兵來將擋水來土掩，有前無後先聲奪人，三十六著見招拆招，死纏爛打閃轉騰挪，前題是需要擁有對市場、產品和消費者，比任何水都要清的心水清，但現實是，心水再清亦敵不過死線的降臨，每天都上演著劇中「我能贏過任何人，但贏不過時間」的情節。

▲ 面對品牌、對手及市場的難題，有人喜歡一招走天涯，嚴陣以待，亦有人喜歡挺而走險，以遊擊戰多方入鍥，殺出新血路！

憑經驗步步為營也好，用直覺橫衝直撞也好，世人一面倒歌頌的，都是「天份加努力」的人，但劇集告訴你：「世界如棋盤，萬象乃棋子，遊戲規則即大自然法則，競爭對手藏於另一側，不讓我們看見」，而比你厲害的對手，可能都在努力中，那你努力來幹什麼？對，一個人的「天份加努力」絕對不夠，一班人的才行！要超越大師級的層次，不能單打獨鬥！慶幸廣告創作大都以團隊為單位，各司其職相互補位，一人計短二人計長三人等於諸葛亮，即使不可能洞悉一切，那麼若預測到9成，也算不錯的視野。

▲ 創作，是很個人的事；但廣告創作，單打獨鬥絕對不足夠。

最後一種棋士，屬於迷途知返型。遇過一些前輩或同行，突然半途勇退，不是棄子投降，而是另開棋盤，做其他的事，就像劇中幫女主角提升棋力的Harry，有天發現自己，原來並非想像中那麼愛西洋棋，生命裡還有其他重要的事情。能夠毅然華麗轉身，總覺得是被上天眷顧的一群，幸運在他們能夠發現真正喜歡的事情，有些人窮一生都找不著，然後一生都是窮，心靈上的窮！劇集的結局，是女主角勝出世界賽後，走到公園和老伯下棋，不為比賽與名利羈絆，反璞歸真卻真正樂在棋中，亦提醒著我們，如何才能享受到做廣告的真正樂趣。

作者_TwoWind簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

更多靈感特薄時@TwoWind的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！