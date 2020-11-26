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【香港疫情】滙豐全綫分行提早一小時關閉　三大發鈔行齊縮營業時間

宏觀解讀 15:53 2020/11/26

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香港疫情反彈，滙豐等銀行宣布縮短分行營業時間

香港疫情反彈，再有大型本地銀行宣布縮減分行營業時間，滙豐HSBC （00005） 公布，滙豐由11月27日（星期五）起調整零售銀行所有分行的營業時間。滙豐全線分行星期一至星期五的營業時間將改為上午9時至下午4時，星期六的營業時間則維持不變（上午9時至下午1時）。滙豐始創中心分行、機場卓越理財中心及國際銀行業務部則會關閉。

滙豐表示，香港疫情不斷變化，滙豐為客戶提供銀行服務的同時，也採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全，建議客戶可使用網上理財、流動理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機。

渣打、中銀早前已有類似安排，但縮減時間有所不同。

渣打調整分行營業時間 周五起全線分行遲1小時營業，詳情可見【下一頁】

中銀調整分行營業時間 平日提前至下午4時休息，詳情可見【下一頁】

滙豐於離島或個別地點的服務時間略有不同：

分行 營業時間
坪洲分行

星期一、三、五：上午八時半至下午四時

星期二、四、六休息
梅窩分行

星期一、二、四、五：上午八時半至下午四時

星期三、六休息
榕樹灣分行

星期二、四、五：上午八時半至下午四時

星期一、三、六休息
香港大學分行

星期一至星期五：上午九時至下午四時

星期六休息

文咸東街商業客戶服務中心

長沙灣商業客戶服務中心

海防道商業客戶服務中心

灣仔商業客戶服務中心

星期一至星期五：上午九時半至下午四時

星期六休息

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編輯：麥德銘

個人銀行 銀行 滙豐控股（00005）

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