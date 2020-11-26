【吸納優才】政府增加「優秀人才入境計劃」配額 　年增1倍冀擴充本港人才庫

▲ 政府公布將增加「優秀人才入境計劃」的配額，由每年1000名增至2000名。（資料圖片）

為吸引高技術人才或優才來港定居 ，政府今日（26日）公布將增加「優秀人才入境計劃」的配額，由每年1000名增至2000名。政府又指，會繼續推行各項措施，以吸引世界各地高技術人才或優才來港發展。

【施政報告2020】政府建議動用20億推「傑出創科學人計劃」 目標5年吸納100位學者



「優才計劃」是一項設有配額的移民吸納計劃 。政府發言人表示，自計劃於2006年6月推出以來，一直是吸引世界各地高技術人才或優才來港定居，以提升香港國際競爭力的重要渠道。現決定增加「優才計劃」每年的配額，以擴充香港的人才庫，加強香港作為亞洲國際都會的地位。



自「優才計劃」推出以來，每年的配額一直維持不變。政府於2018年8月公布首份「人才清單」後，「優才計劃」的申請顯著上升。獲推薦分配名額的申請人由2017年的411名，增加至2019年的874名。

不過要留意，計劃並不適用於阿富汗、古巴 、老撾 、朝鮮 、尼泊爾及越南的國民 。

【施政報告2020】河套創科園首批樓宇料2024年底落成 科技園公司或承租深圳科創園 先助港企落戶

【施政報告2020】鼓勵企業「走出去」進駐東盟工業園區 港企：需有完整配套支援

責任編輯：蘇穎琪