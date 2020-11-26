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【港股追蹤】獲政府補貼逾3億元 大家樂中期多賺8%至1.6億元

股樓投資 16:26 2020/11/26

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大家樂（00341）公布中期業績，受累於疫情打擊，收入按年跌24.3%至32.3億元。但因集團獲得政府資助，所以股東應佔溢利增約8.4%至1.6億元。集團毛利率減至4.3%，每股基本溢利28仙，每股派中期息10仙，按年減47.4%。

【京東健康對手】阿里健康上半年轉虧為盈 股價升近4%  詳情請看[下一頁]

期內，集團於本港收入按年跌26.9%至26.7億元；內地收入按年跌9.2%至5.6億元。集團獲香港及內地政府就疫情提供的寬免及資助合共3.39億元，包括「保就業」計劃資助3.23億元，與香港政府防疫抗疫基金的資助共790萬元。「保就業」資助額佔集團期內在香港的人工成本約31.6%，該筆資助全數用作支付員工薪酬。

[滙豐控股5] 滙豐落實12月22日巴黎退市 中午續企穩42元  詳情請看[下一頁]

集團指，疫情下實施的社交距離措施對業務及經營造成沉重打撃，因此集團便將業務重心轉至外賣自取及線上營銷線下外送(O2O)訂購服務。內地業務及營運於期末已回復至疫前水平，集團下半年將加快於大灣區拓展門店網絡。

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撰文 : 趙家盈

經濟 大家樂（00341）

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