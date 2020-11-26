【樓價回落】 差估署10月樓價指數意外跌0.57% 專家：12月指數恐擴大至1%或以上

本港自年初以來飽受新冠肺炎疫情打擊，經濟大受影響，失業率攀升至16年來新高，惟今年首三季樓價仍錄得升幅。不過，據差餉物業估價署今天（26日）公布的最新數據顯示，今年10月份私人住宅售價指數報380.9點，較9月份指數383.1點，按月微跌0.57%，樓價再次回落。而今年首十個月，售價指數累積升幅收窄至0.45%，若與去年5月份的歷史高位396.9點比較，樓價則累跌4.03%。

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若按單位類別劃分，出現5區全跌的現象，其中以大單位跌幅最大，期內E類大單位（實用面積1,722平方呎或以上）跌3.9%，而實用面積1,076至1,721平方呎的D類單位跌2.1%。而實用面積少於431 平方呎的A類單位，及實用面積431至752平方呎的B類單位，期內樓價分別跌0.4%及0.6%；至於實用面積753至1,076平方呎的C類單位，僅輕微跌0.1%。

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各區樓價方面，期內港島區A至C類單位的樓價表現較九龍及新界區樓價表現理想，港島區實用面積少於431 平方呎的A類單位，10月份平均呎價為17,355元，較9月份升約0.15%；該區實用面積431至752平方呎的B類單位，10月份平均呎價為17,047元，也較上月升2.5%；而實用面積753至1,076平方呎的C類單位10月份平均呎價19,843元，按月升1.5%。而九龍區期內惟一錄得樓價升幅的住宅類型為實用面積753至1,076平方呎的C類單位，期內平均呎價為18,008元，按月升5.5%。期內港島D類及E類單位，以及九龍區及新界區絕大部份單位的樓價都錄得下跌。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在經濟及失業情況仍存隱憂下，即使疫情表現相對穩定，上月樓價指數亦出現意料之外的偏軟。他指出，差估署10月份售價指數主要反映9月下旬及10月上旬的實際市況，當時疫情表現穩定，確診宗數顯著減少，而且新盤市場十分活躍、銷情理想，部分二手業主議價空間收窄。他表示，相信統計期間，能促成交投者多為因應整體經濟及失業率仍存隱憂，而願意減價的業主，故亦因此令上月樓價指數在市場氣氛不俗下出現意料之外的回落。

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陳海潮續稱，預期下次公布的11月份指數在平穩中略為偏軟，單月跌幅或收窄至0.3%左右；不過第四波疫情在本月中下旬基本確認爆發，加上10月下旬的國泰大裁員延伸憂慮，故料在登記數滯後情況下，12月份的樓價指數跌幅恐擴大至1%或以上。在突如其來的第四波疫情爆發拖累下，原先預期第四季樓價可升3%的預測，將修訂為下跌逾1.5%，並以此推算，全年樓價最終恐微跌近1%。

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記者：陳詠妍