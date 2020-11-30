【Good Food,Good Mood@iM網欄】Eric Räty x Christopher Ho @Arbor 年輕‧才氣四手盛宴（上）

疫情令很多事情大失預算，其中包括Arbor主廚Eric Räty聯乘Christopher Ho的四手盛宴。此活動原定於七月舉行，可惜經歷第二及第三波疫情，一褪再褪，叫人望穿秋水。十一月中，為期三天的四手盛宴終於完滿舉行，口碑極佳，本人有幸參與，至今仍教我回味無窮。

相信大家對Arbor芬蘭籍主廚Eric Räty應該毫不陌生：15歲入行，加入芬蘭米芝蓮二星餐廳由洗碗工做起，憑著天賦才華及堅毅不屈的精神逐步晉升，當過德國米芝蓮三星餐廳的餅房總廚，在Arbor（中環皇后大道中）開幕後八個月即以29歲之齡奪得米芝蓮一星殊榮，第二年更錦上添花，帶領Arbor成為二星餐廳，如果有「最佳新人獎」，他必定當之無愧。

那麼Christopher Ho是誰呢？烹飪對26歲的Christopher而言，肯定是愛而不是責任：身為時裝女王馬郭志清的孫兒，Christopher可謂系出名門，在成長過程中不乏美食，亦因而得到「吃貨」體質及懂得鑒賞美食的才能。他亦是一名學霸：被劍橋大學取錄並修讀神經科學，在英國的三年間看了不少Jamie Oliver及Gordon Ramsay的Youtube教學，對烹飪的熱愛漸漸萌芽。回港後，他開始嘗試創作自家菜式，作為「香港仔」的他對運用本地食材顯得得心應手，年輕的冒險家精神亦令他勇於跳出框框，慢慢開拓出一套中西合璧、充滿玩味及本土特色的烹飪風格。為了鍛鍊自己的烹調技術，從事醫療業的Christopher會於週末化身大廚，曾先後到Test Kitchen及Sevva擔任客席廚師，亦會受邀為私人宴會下廚。久而久之，他漸漸在餐飲界中冒起，亦以 @ho_la_ho_sik 這個玩味十足的網名活躍於社交平台Instagram上。兩年前，Christopher在機緣巧合下認識了Eric，兩人惺惺相惜，Christopher更「膽粗粗」邀請Eric到家中作客，展示一系列由他獨自研發的創新菜式；當Eric品嚐過招牌菜「杯麵」後，認為此年輕人創意十足，經琢磨後必定大有作為，不但造就了兩人亦師亦友的關係，亦促成了這場Arbor四手盛宴。活動當天來到Arbor，Christopher正在廚師群中認真地埋首作最後準備，他本身個子不小，加上年青帥氣，雖然身穿黑色廚師制服，卻顯得份外亮眼，令人不禁對即將品嚐的菜式產生期待。

未完，待續……

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