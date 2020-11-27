【香港地產風雲@iM網欄】收到不禮貌流言 不吐不快

今日講嘅topic係： 不吐不快

話說近日汶睎都在努力和客人溝通，年尾要追數。當然現在人與人之間有很多隔膜，現代人都比較喜歡用文字溝通，我覺得這幾年應該是人類史上用文字量最多的一個時代。（其實汶睎還是比較喜歡講電話，因為汶睎把聲拍得住鄭子誠）

閒話不說了，我早兩天收到我其中一個客人forward給我的訊息，內容簡直令我火冒三丈。當然前置是我在努力推銷樓盤，然後客人forward了以下的訊息給我。

「你唔好信D AA狗，我做生意最清楚，政府要托市，放寬即係代表而家個樓市就爆。

佢哋叫你買，佣金收咗就翹埋對手嘆世界，然後爆市你就渣都無。

我租左30年樓都唔覺有問題，cash flow is king!」

OMG! 首先劈頭第一句已經很不禮貌，我是專業的地產代理，不是AA狗，我們有經過艱難的考試和訓練才做到的，請放乾淨你的嘴巴好好學識尊重別人。

第二，政府放寬政策我就不討論了，自有很多高人可以很詳細解釋，我只可以說好友和淡友都各執一詞。

第三，佣金收咗就可以嘆世界，大佬，你買幾百億商場嗎 ？如果你是小買家在看幾有萬的樓，我們人工加佣金也才幾萬，能嘆世界嗎？且不說如果你買了新樓，分分鐘幾年後才拿得到手。

第四，租樓租了三十年的人在說樓市……我的天呀，真的嗎？三十年前120萬就買到匯景花園780呎了，現時叫價已經到達差不多1000萬了，cash flow真的是king嗎？？我不言而喻……

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作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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