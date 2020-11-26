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【港股追蹤】本月至今升超過40% 呢隻航空類股份升夠？

股樓投資 14:41 2020/11/26

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美國輝瑞（Pfizer）早前公布疫苗研發進度理想，令不少受疫情影響的板塊出現反彈，航空板塊就是其中之一。中銀航空租賃（02588）屬彈力較勁的一隻股份，本月至今升幅超過40%，昨日更升至71.55元的9個月高位，但有大行認為近期反彈已消化好消息，下調對公司評級，令股份今早下跌超過3%。

大和最新報告指出，新冠疫情爆發拖慢飛機生產。按公司今年交付70架飛機的預期，餘下41架的大部分料今年底交付，貢獻料2021年入帳。該行下調今年出租費率因素假設至10.4%，與上半年持平，以反映飛機交付集中於年底，並有可能延遲至明年。

而且，該行預期公司在現時個別航空公司的信貸情況下，或需作出撥備，故下調中銀航空租賃2020至2021年每股盈測介乎2%至9%，投資評級則由「買入」降至「持有」，目標價維持70元，以與現價相差不足2%。該行稱，本月至今該股累升47%，短期上升空間有限。

至於另一間大行摩根士丹利（大摩），雖然預期隨著新冠疫苗的發展，航空行業前景料將有所改善，惟因在撥備及減值的因素下，仍看淡集團今年度盈利表現及股息。

雖然該行將股份目標價由53.6元，上調至62.1元，以反映較佳復甦預期；但只給予「與大市同步」評級，並認為現價已大致反映利好因素，進一步上升空間不大。

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記者：葉志偉

 

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