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【機迷熱話】英國公司炒賣PS5　3500部賺2千萬元！

科技 15:45 2020/11/26

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據外媒VGC最新報道，英國一家轉賣商CrepChiefNotify日前囤積了3500部PS5，總共賺得200萬英鎊（約2,076萬港元）。

次世代人氣SONY PlayStation 5（PS5）遊戲機在今月中上市，多個自由市場和拍賣網站隨即湧現炒賣PS5用戶，據外媒VGC最新報道，英國一家轉賣商CrepChiefNotify日前囤積了3500部PS5，總共賺得200萬英鎊（約2,076萬港元）。

該轉賣商目前已有數千名付費會員，除了令他們可以搶購到各類潮流商品如PS5外，還可搶購其他名牌限量產品、波鞋等。而日前甚至在Facebook上投放廣告，以「每部轉手可賺100英鎊（約1,038港元）以上的利潤」作招徠，鼓勵玩家們註冊並且轉賣其PS5；同時又建議以「炒上炒」方式獲取更多利潤。

【蘋果動向】AirPods銷量低於預期　料AirPods 3將推遲發布

【機迷熱話】挑戰微軟Xbox Series S？Sony或於明年底推出平價版PS5

此外，該公司還在Facebook上否認了早前被指其用戶是利用機械人軟件搶貨的傳言，指全部是手動操作搶購。其中在英國開售的11月19日當日，就預定了2,472部PS5主機；另在9月開始預售時預購約1,000部。

【機迷熱話】不只PS5！微軟高層預告：Xbox Series X/S 大缺貨到明年

責任編緝：張寶燕

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