【新冠肺炎】全球突破6千萬確診 半個月急增1千萬宗

新冠肺炎疫情全球大流行，全球突破6000萬宗新冠肺炎病例，約半個月就新增1000萬宗確診。美國仍是全球疫情最嚴重的國家，於一周内增100萬宗新冠肺炎病例。專家憂慮感恩節假期過後，美國疫情會再度惡化。

【美國疫情】5千萬人感恩節外遊 專家憂變「血色聖誕」【下一頁】

【美國疫情】多地護士荒 出價高達6.2萬周薪搶人 【下一頁】

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，全球於周三（25日）突破6000萬宗新冠肺炎病例，有140萬名新冠患者死亡。

全球僅用17天時間就增加了1000萬宗確診，過往由4000萬宗增至5000萬宗用約21天時間，反映疫情在過去半個月有急劇惡化趨勢。

美國未夠一周已新增100萬宗確診，累計超過1,250萬宗確診，有26萬名患者死亡。美國感恩節假期來臨，預料有5000萬美國人會在感恩節外遊。華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）預計，節日令新冠肺炎個案急升，或令美國年底染疫死亡人數增至近30萬人。

【法國疫情】推三階段式解封 周末起部份商店可營業 【下一頁】

【英國疫情】「聖誕氣泡」公布 容許有條件出行5日 【下一頁】

印度有922萬宗確診，巴西則有616萬宗確診，分別為全球確診第二及第三高的國家。

歐洲地區於5日內增加100萬宗確診，累計確診數字超過1600萬。英國將於下周解除英格蘭的封城措施，改行3級制防疫措施。但英國政府推出「聖誕氣泡」，容許國民於12月23日至27日的聖誕節假期期間，與來自其他家庭及地區的親友聚會。

責任編輯：鄭錦玲