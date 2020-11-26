【聖誕節】太古城中心推聖誕活動　做特工贏取限量禮品

▲ 太古城中心於2020年12月2日至2021年1月3日期間，打造《行動代號：快樂聖誕》的主題活動。（太古城中心提供）

聖誕節將至，太古城中心於2020年12月2日至2021年1月3日期間，打造《行動代號：快樂聖誕》的主題活動，設有9個互動裝置，以提供「特務互動訓練」供市民參與。市民只要完成訓練，即場訂閱太古城中心電子報及追蹤太古城中心Instagram，即可即場製作活動限量特工幣。

場內還設有尋寶任務，只要完成任務，集齊散落場內各處的所有特務裝備，再交給商場不同位置的特派員手中，可以免費參加大抽獎，得獎名額為99名。

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消費指定金額換聖誕物物

另外，在2020年12月4日至27日期間，凡於太古城中心單日以電子貨幣消費滿指定金額，及成功登記成為LIVE+會員或出示LIVE+會員咭，即可參加笑笑口聖誕三重賞，換領獨家聖誕禮物。

消費優惠詳情：

消費金額 禮品 1,200元或以上（限單次消費單據） agnés b. DÉLICES迷你蛋糕咖啡套餐 5,000元或以上（限最多兩張不同商戶之同日消費單據） Cityplaza x COVA 金磚朱古力禮盒 10,000元或以上（限最多三張不同商戶之同日消費單據） GODIVA 精選朱古力禮盒

責任編輯：馬意文