【量子科技】騰訊深圳申請量子晶片、量子處理器專利

內地傳媒引述天眼查顯示，騰訊 （00700） 在內地申請多項專利。資料指，騰訊科技（深圳）11月申請專利當中包括「量子芯片、量子處理器及量子計算機」，騰訊相關專利摘要顯示，申請涉及量子技術領域，一方面採用M行×N列的表面碼結構，使得量子比特間具有較好的連接性；另一方面採用倒裝架構，實現了量子比特與其他元器件之間的分離佈局。綜合上述兩方面，同時實現較大的比特數量和準確性，達到提升量子晶片算力的目標。

據早前資料，騰訊2017年初已參與量子技術研究，2018年提出ABC2.0技術佈局（AI、RoBotics、Quantum Computing）。

目前騰訊側重於從量子AI 入手，首先進入化學和藥物研發領域。在量子AI 理論上，騰訊量子實驗室與外部科學家Iordanis Kerenidis 研發第一個有可證明的量子加速算法。 騰訊量子實驗室也在探索搭建SimHub 科學計算平台，建立雲端的科學計算生態。

中共總書記習近平10月曾強調，要充分認識推動量子科技發展的重要性及緊迫性，加强量子科技發展戰略謀劃及系統佈局。

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編輯：麥德銘