Amazon 將與美國監管機構合作　打擊冒牌貨

電商平台Amazon於周二（24日）宣布，公司正與美國監管機構合作，聯手檢查冒牌產品。

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據《CNBC》報道，Amazon的假貨犯罪部門（Counterfeit Crimes Unit）領導，並與美國移民及海關執法局合作，該計劃被名為「Operation Fulfilled Action」。計劃旨在藉分析數據及進行針對性檢查，以阻止偽造產品流入美國供應鏈。

報道提及，Amazon始於2000年，發展至今，當中有超過一半是來自個人賣家及第三方廠商。不過，Amazon一直被批評，平台上出現冒牌、不安全又或是過期產品，同時間也令一些大牌退出該平台。例如運動品牌Nike因Amazon出現的假貨激增，而選擇離開市場。

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責任編輯：黎淑雯