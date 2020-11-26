▲ 【美股焦點】Salesforce據報擬收購Slack 或衝擊微軟

《華爾街日報》引述消息人士報道，Salesforce 正就收購企業通訊協作平台Slack（美：WORK）進行深入談判，這兩家公司可能在幾天內達成協議。消息刺激Slack股價昨日急升37.6%。分析指出，該收購案若敲定，除了可能衝擊微軟（Microsoft）外，或將掀起一連串併購潮。

市值約2,300億美元的Salesforce是全球最大的客戶關係管理軟體銷售商。若交易成事，Slack將是Salesforce有史以來最大一筆收購交易。Salesforce已進行一系列收購交易來擴大業務，包括在去年以150多億美元收購數據分析平台Tableau Software，以及今年收購雲軟體提供商Vlocity 。

近年，Salesforce與微軟競爭加劇，2016年微軟以262億美元，成功擊敗Salesforce，收購專業社群網站 LinkedIn。另外，微軟近年積極推廣的Office 365平台，當中的協作工具Teams，功能就與Slack非常相似。

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編輯：吳敏芳