金管局擴大與人行貨幣互換協議　額度增至5000億元人幣

▲ 人民銀行與金管局簽訂新一份為期5年的貨幣互換協議，規模增至5000億元人民幣或5900億元港幣。

金管局宣布，當局與中國人民銀行簽訂新一份為期5年的貨幣互換協議，協議規模由原來的4,000億元人幣或4,700億港元，擴大至5,000億元人民幣或5,900億港元。

金管局總裁余偉文表示，隨着人民幣國際化繼續推進，市場對離岸人民幣流動性的需求將會進一步增加。貨幣互換協議的續簽和擴大規模，將有助在需要時，在香港的離岸人民幣市場提供流動資金，對支持香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的持續發展至為重要。

港元人民幣貨幣互換協議，主要是因應人民幣可能在離岸市場出現短缺情況所作出的流動性安排，當中所指的貨幣互換協議規模，只是雙方央行所協定的額度，既不會經常動用到協議而且款項亦遠低於協議上限。目前人行與英國、澳洲、加拿大、日本等央行均有簽訂有關協議。

去年社會事件爆發時，港元人民幣貨幣互換協議一度引起廣泛關注，金管局亦曾就事件在社交平台發文澄清，同時反駁坊間有意見指4000億美元外匯儲備借予內地一說，強調「絕無此事」。

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編輯：趙穎妍